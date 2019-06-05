Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018Sport24.ru 05:24

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира-2018.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Париже на русском поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018

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