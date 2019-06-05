Футбол

Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018Sport24.ru 05:24

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Париже на русском поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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Джанни Инфантино: «Говорили, что Россия - жестокая, расистская страна, но на ЧМ-2018 мы увидели противоположное»

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира-2018.
Спорт-Экспресс04:12

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Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018

RT на русском04:28

Президент ФИФА по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

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Инфантино рассказал о страхах по поводу чемпионата мира в России

Газета.Ru04:58

Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018

Sport24.ru05:24

Инфантино по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

ТАСС04:25

Джанни Инфантино: «ВАР неидеален, но близок к совершенству»

Спорт-Экспресс04:18

Инфантино: «В России мы провели лучший чемпионат мира в истории»

Sport.ru04:59
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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
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Технологии

Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ через сервис во «ВКонтакте»

Как говорится в сообщении сoцсети, благодаря сервису "Результаты ЕГЭ" пользователи смогут настроить уведомления о статусе экзамена или узнать баллы.
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Общество

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Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
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Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

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Армия и оружие

Власти Судана начали срочное расследование всплеска насилия

Военные заявили о взятии власти в стране на два года и о начале переходного периода.
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Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

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Авто

Kia показала официальное фото нового Kia Xceed

В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
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В Петербурге четыре автомобиля столкнулись на КАД

Четыре автомобиля столкнулись на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщило издание Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
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Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
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Бывшая девушка Андрея Губина рассказала о его проблемах с алкоголем

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Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
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Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
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Россия и Словакия найдут выгодные обеим сторонам решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
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Футбол

Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы

Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС.
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Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
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Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья

Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
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Политика

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
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«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама

Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
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Общество

Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения

Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
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Ubisoft представила первый тизер Watch Dogs Legion

Ubisoft анонсировала новую часть серии Watch Dogs.
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
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Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что, если Турция хочет получить американские самолеты F-35, то она должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф".
Обновлено в 01:54
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