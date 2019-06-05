Футбол
Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018Sport24.ru 05:24
Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Париже на русском поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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Джанни Инфантино: «Говорили, что Россия - жестокая, расистская страна, но на ЧМ-2018 мы увидели противоположное»
Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира-2018.Спорт-Экспресс04:12
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