Политика
Вести.RuПрезидент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
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с чего всё началось
Он отметил, что подобные слова неуместны и предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд назвать величайшие сражения, в которых участвовала армия республики, передаёт РИА Новости.Аргументы неделивчера в 14:57
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:14, Вашингтон
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Авто
GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса
Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» приостановило производство внедорожников Chevrolet Niva в Тольятти для оптимизации спроса.
Автоновости дня 02:41
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM вчера в 05:34
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе
Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Теннис
Медведев — о конфликте с болельщиками на US Open: я был идиотом
В предыдущем матче (с испанцем Фелисьяно Лопесом) Даниила всю игру освистывали зрители.
Чемпионат 01:25
Политика
МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде»
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
iReactor 31 августа в 20:02
Экономика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК вчера в 16:24
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Космос
Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний
Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
ТАСС 31 августа в 15:49
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК
С фасада здания ДК отвалился тяжелый фрагмент плиты и упал на 10-летнего ребенка.
Российская газета 02:40
Единоборства
Тренер Порье уверен, что Хабиб проиграет в четвертом раунде
Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.
Нева Спорт 01:19
Общество
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»
Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Происшествия
Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске
Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:57
Политика
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28
Армия и оружие
СМИ: главный военный прокурор Украины уволен
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
ТАСС 04:06
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Политика
Украина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США
Обсуждение нового соглашения по транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины начнется после того, как Киев решит вопрос о выделении газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
Утро.ru 04:09
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Хоккей
Форвард «Авангарда» Зернов пропустит из-за травмы полгода
Матч ТВ вчера в 12:05
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело вчера в 06:09
Авто
5 спорткаров, которые превратились в диких покорителей бездорожья
Спорткар переобули в злые внедорожные шины, сварили новый выхлоп, как следует защитили днище, водрузили на крышу светодиодную люстру и присобачили лебёдку.
Журнал Авто.ру 02:19
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42