с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Авто GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» приостановило производство внедорожников Chevrolet Niva в Тольятти для оптимизации спроса.

Интернет В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.

Политика Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Политика Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.

Политика МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде» Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Экономика Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).

Космос Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.

Происшествия В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК С фасада здания ДК отвалился тяжелый фрагмент плиты и упал на 10-летнего ребенка.

Единоборства Тренер Порье уверен, что Хабиб проиграет в четвертом раунде Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.

Происшествия Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.

Политика Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17 Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.

Армия и оружие СМИ: главный военный прокурор Украины уволен Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Экономика Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Политика Украина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США Обсуждение нового соглашения по транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины начнется после того, как Киев решит вопрос о выделении газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".

Происшествия Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Футбол Сегодня в Европе закрывается трансферное окно Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.

Армия и оружие Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35 Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.

Авто 5 спорткаров, которые превратились в диких покорителей бездорожья Спорткар переобули в злые внедорожные шины, сварили новый выхлоп, как следует защитили днище, водрузили на крышу светодиодную люстру и присобачили лебёдку.