Президент Эстонии заявила о новом дыхании в отношениях с РоссиейНТВ 12:52

Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Эстонии Керсти Кальюлайд. На своей странице в соцсети Кальюлайд написала о новом дыхании в отношениях. России же важно было поднять тему русскоязычного населения Эстонии и найти понимание.

Президент Эстонии заявила о новом дыхании в отношениях с Россией

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