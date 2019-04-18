Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с РоссиейRT на русском 07:11

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой. По её словам, открытие исторического здания посольства в российской столице, возможно, даст новый импульс двусторонним отношениям.

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

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