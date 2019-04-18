Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с РоссиейRT на русском 07:11

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой. По её словам, открытие исторического здания посольства в российской столице, возможно, даст новый импульс двусторонним отношениям.
Читать в источнике
Керсти Кальюлайд
Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу.
— Керсти Кальюлайд, эстонский политикТелеканал 360° 09:13

Подробнее о событии

В Госдуме поддержали слова президента Эстонии об отношениях с Россией

RT на русском13:21

Президент Эстонии рассчитывает на «новое дыхание» в отношениях с Россией

ТАСС09:22

Президент Эстонии настроена на диалог с Россией

Вести.Ruвчера в 19:30

Керсти Кальюлайд: Эстония готова к диалогу с Россией

Sputnik Эстония06:39

Президент Эстонии напомнила о близости посольства своей страны к Кремлю

РБК06:38

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Москвой

РИА Новости06:23

Президент Эстонии заявила о готовности Таллина к диалогу с Москвой

Известия06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко

Обновлено в 14:20
Общество

Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей

В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51
Авто

Aston Martin запустил производство лимитированной серии DBS 59

Прошло почти пол года с момент дебюта эксклюзивного исполнения модели Aston Martin DBS 59.
Обновлено в 08:18
Футбол

Кутепов успешно перенес операцию

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.
Обновлено в 13:48
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Кино

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах

Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Политика

Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО вошли в Балтийское море

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 03:31
Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Обновлено в 11:20
Политика

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Энергетика

Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа

За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Гаджеты

Apple задерживает зарплату российским разработчикам

Apple не выплачивает деньги разработчикам в России 2 месяца.
Обновлено в 09:40
Футбол

Звезды АПЛ объявят бойкот в знак протеста против расизма

Ассоциация профессиональных футболистов (АПФ) призвала игроков, выступающих в Англии, устроить бойкот социальных сетей Твиттера, Фейсбука и Инстаграма на сутки в знак протеста против расистских оскорблений.
Обновлено в 14:45
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Обновлено в 07:35
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Политика

На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины

Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Наука

Ученые определили, зачем лошадям копыта

Предки современных лошадей имели разную форму конечностей. Большинство из них обладало тремя пальцами, другие — только одним.
Обновлено в 05:19
Авто

Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata

Длина нового кузова Sonata увеличена на 45 мм, колесная база также выросла на 35 мм, а ширина увеличилась на 25 мм.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол

Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»

Нападающий "ПСЖ" Неймар может выйти на поле в матче Лиги 1 с "Монако".
Обновлено в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский политик
Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное