Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с РоссиейRT на русском 07:11

Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой. По её словам, открытие исторического здания посольства в российской столице, возможно, даст новый импульс двусторонним отношениям.

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

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