с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад. Об этом она сказала в Варшаве на мероприятиях, посвященных годовщине начала войны.

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

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