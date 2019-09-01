Политика
Lenta.ruПрезидент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад. Об этом она сказала в Варшаве на мероприятиях, посвященных годовщине начала войны.
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с чего всё началось
Он отметил, что подобные слова неуместны и предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд назвать величайшие сражения, в которых участвовала армия республики, передаёт РИА Новости.Аргументы недели14:57
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