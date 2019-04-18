Политика
Президент Эстонии захотел диалога с РоссиейТелеканал 360° 09:13
Обычно строгая Кальюлайд оттаяла и заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой. Открытие посольства, по ее мнению, придаст импульс двусторонним отношениям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление лидера Эстонии в ходе визита в Россию.
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Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу.
— Керсти Кальюлайд, эстонский политикТелеканал 360° 09:13
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