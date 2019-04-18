Президент Эстонии захотел диалога с РоссиейТелеканал 360° 09:13

Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу.

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