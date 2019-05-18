Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕRT на русском 13:53

Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ

Общество Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.

Экономика Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.

Политика Пашинян призвал заблокировать все армянские суды Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

Политика Порошенко объяснил свое решение остаться в политике Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.

Политика Порошенко опубликовал прощальное обращение к соотечественникам «Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим», - написал Порошенко.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Происшествия Подросток пострадал при контакте с линией электропередач в ТиНАО Экипаж вылетел по вызову на улицу Весенняя. По словам очевидцев, 16-летний подросток сильно пострадал от контакта с линией электропередач.

Гаджеты Первые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11 появились в сети Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который регулярно снабжает общественность новой информацией из индустрии смартфонов, поделился новыми сведениями будущем флагманском Samsung, чей выход ожидается только на следующий год.

Транспорт В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам С 20 мая по 31 августа движение большегрузного транспорта по автодорогам России в дневное время будет ограничено.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Футбол «Динамо» может получить 45 млн евро на трансферы Трансферный бюджет московского «Динамо» на сезон может составить 45 миллионов евро.

Общество Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.

Происшествия Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.

Космос Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.

Музыка Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.

Музыка Верка Сердючка выступит на «Евровидении» Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.

Политика Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.

Хоккей Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею из группы А В матче группового этапа чемпионата мира сборная США одержала победу над Германией со счетом 3:1. В составе американцев по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк на 14-й минуте, Дилан Ларкин на 51-й минуте и Джек Айкел на 57-й минуте.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Экономика Российский средний класс меняет потребительские привычки Наибольшая концентрация среднего класса наблюдается в Москве (18%) и добывающих регионах (в ЯНАО - 43%).