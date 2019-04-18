Президент Эстонии высоко оценила встречу с ПутинымРИА Новости 11:48

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей". Кальюлайд в четверг прибыла с рабочим визитом в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию.

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