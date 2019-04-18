Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с ПутинымРИА Новости 11:48
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей". Кальюлайд в четверг прибыла с рабочим визитом в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию.
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Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
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Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
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Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
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Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
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Технологии
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Как сообщает ТАСС, президент Ассоциации онкологов РФ Андрей Каприн рассказал, что в России выросла заболеваемость раком.
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Кроссовер Brilliance V7 построен на совершенно новой переднеприводной платформе MX8, в разработке которой китайским специалистам помогали инженеры из BMW.
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«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:48
Армия и оружие
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Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
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На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Мощные частицы и буксирные приливы могут повлиять на внеземную жизнь
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