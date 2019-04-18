Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с ПутинымРИА Новости 11:48

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей". Кальюлайд в четверг прибыла с рабочим визитом в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию.
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Владимир Путин
Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
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