Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с ПутинымРИА Новости 11:48
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей". Кальюлайд в четверг прибыла с рабочим визитом в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию.
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Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено в 16:26
Здоровье
Это веха
В России умеют лечить грыжу спинного мозга На прошлой неделе в клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя» под Москвой профессор Марк Курцер провел десятую внутриутробную операцию плоду (не родившемуся еще ребенку) с диагнозом Spina bifida — грыжа спинного мозга.
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.
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Главный онколог России сообщил о росте числа больных раком
В Ассоциации онкологов сообщается, что в России увеличилась заболеваемость раком.
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Армия и оружие
В Ростове прошли переговоры командования ЮВО и армии Армении
В штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону состоялась встреча представителей командования ЮВО с начальником Генерального штаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном, сообщила пресс-служба ЮВО.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Мания величия! Страдающая от «звездной болезни» Рудковская устроила выставку своих «лакшери» платьев
По мнению комментаторов, у Рудковской, которая устроила выставку своих «лакшери» платьев, есть явные проявления «звездной болезни», поэтому ей стоит поумерить свой пыл.
Обновлено в 07:11
Общество
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Звезды российского и зарубежного кино прибыли на открытие 41-го московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Политика
Опубликованы последние рейтинги Порошенко и Зеленского
Социологическая группа «Рейтинг» провела мониторинг электоральных настроений в преддверии второго тура выборов президента Украины.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке
Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.
Обновлено в 08:23
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Обновлено в 13:45
Футбол
Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован
В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Политика
Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Общество
Потепление до 19 градусов придет в Москву на следующей неделе
Потепление до 19 градусов прогнозируется в Москве к 23 апреля, в дальнейшем температура продолжит повышаться.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина
Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек.
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Происшествия
Из санатория «Василек» эвакуировали детей и беременных женщин
По данным ведомства, всего из «Василька» было эвакуировано 177 человек — 174 ребенка и три беременных женщины.
Обновлено в 19:51
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Финансы
Биржевой курс евро упал до годового минимума
Курс доллара на Московской бирже поднялся 18 апреля выше 64 рублей, хотя продолжил торговаться в довольно узком коридоре 63,9-64,15 рубля.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Баскетбол
Евролига. ЦСКА проиграл «Басконии» во втором четвертьфинальном матче
В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.
Обновлено в 15:10
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новый французский паркетник Renault Arkana.
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Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
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Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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