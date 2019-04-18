Президент Эстонии высоко оценила встречу с ПутинымРИА Новости 11:48

Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.

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Общество Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.

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