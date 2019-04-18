Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с ПутинымРБК вчера в 17:23
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо». Об этом она заявила журналистам в посольстве Эстонии в Москве, передает «РИА Новости».
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Транспорт
Минтранс проведет эксперимент по отслеживанию автобусов через «Платон»
"Провести до 15 октября 2019 года эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках автомобильным транспортом", - говорится в документе.
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Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
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Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Названа предварительная причина смерти актрисы Ирины Цывиной
Официальная причина смерти советской, российской актрисы, последней жены актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной, внезапно скончавшейся в возрасте 55 лет, еще не озвучена.
Обновлено в 06:59
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко привели к транспортному коллапсу
Полицейские призвали водителей отнестись с пониманием к транспортному коллапсу, к которому привели дебаты кандидатов на пост главы государства.
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Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
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Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Здоровье
Хирурги поставили протез уха женщине, оглохшей из-за соли
Врачи НИИ Свержевского сделали диагностику и поставили диагноз — отосклероз, что является довольно редким заболеванием (прим. - среди всех заболеваний уха наблюдается только у 5-8% пациентов).
Обновлено в 10:11
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Авто
Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Общество
Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику
Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»
Зенитовцы с середины первого тайма лидировали в счете после довольно курьезного гола Андрея Анисимова, но на 93-й минуте упустили важные 2 очка и остались на 5 строчке турнирной таблицы.
Обновлено в 08:44
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге
Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Космос
К Земле приблизился опасный астероид размером с дом
Обновлено в 11:13
Общество
Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов
Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей.
Обновлено в 09:17
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции
Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
Обновлено в 08:42
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Общество
В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ
Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Обновлено в 01:38
Политика
Как подкупали людей на стадионе в поддержку Порошенко
Появилось видео, на котором неподалеку от стадиона, где будут происходить дебаты, группе поддержке Порошенко, состоящей в основном из пожилых людей, раздают деньги.
Обновлено в 11:44
Экономика
Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат
В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.
Обновлено в 04:10
Культура
Лауреатом Платоновской премии стал Эдуард Кочергин
В 2016 году Платоновскую премию получил кинорежиссер Александр Сокуров. В 2017-м – писатель и сценарист Алексей Иванов.
Обновлено в 10:04