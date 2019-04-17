Политика

Президент Эстонии встретится с Владимиром ПутинымГазета.Ru 01:05

В Россию впервые за несколько лет прилетит президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля встретится с Владимиром Путиным. Кальюлайд ранее заявляла, что не приедет в Москву до ратификации договора о границе, который РФ не одобряет из-за негативного отношения к русским в Эстонии.
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Путин обсудит с президентом Эстонии отношения двух стран и вопросы безопасности в регионе

ТАССвчера в 17:01

Исторический визит: что президент Эстонии обсудит с Путиным

Sputnik Эстония01:05

Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии

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Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным

Газета.Ru01:05

Путин проведёт в Кремле переговоры с президентом Эстонии

News.ruвчера в 08:35

В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии

РИА Новостивчера в 08:05

Вахтанг Джанашия: Визит дамы

Газета Metroвчера в 03:54
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:48, Ашберн

Москва представила анонс встречи лидеров России и Эстонии

КП - Северная Европа02:14
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Политика

Коломойский намерен вернуться на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено вчера в 21:56
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
Происшествия

В Пакистане при нападении на автобус убиты 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли при нападении неизвестных на автобус в провинции Белуджистан на юге Пакистана.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 02:29
Авто

Kia представила новый электрический кроссовер Habaniro

Корейский автопроизводитель привез в Нью-Йорк прототип кроссовера Habaniro, ставший продолжением темы дизайна концепта Imagined by Kia, который был показан на мотор-шоу в Женеве.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»

Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено вчера в 15:56
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Музыка

Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта

Пугачева 15 апреля отметила 70-летие, а 17 апреля состоялся ее юбилейный концерт.
Обновлено в 02:34
Транспорт

На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов

В мэрии отметили, что бесплатно москвичи смогут добраться до крупных кладбищ в дни пасхальных праздников — 21 апреля (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница).
Обновлено в 00:50
Происшествия

Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии

Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Авто

У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

Обновлено в 02:32
Финансы

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций с утра растет по основным индексам. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:18
Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Столичный чиновник отметил, что в рамках плана развития центров экономического роста в Забайкальском крае за три года (до 2021 включительно) будет профинансировано более 70 мероприятий на общую сумму 9,4 миллиарда рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Здоровье

В России создана вакцина сразу от пяти болезней

Сообщается, что препарат способен защитить от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено вчера в 10:51
Игры

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма

Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
Обновлено вчера в 03:17
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Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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