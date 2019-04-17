Политика
Президент Эстонии встретится с Владимиром ПутинымГазета.Ru 01:05
В Россию впервые за несколько лет прилетит президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля встретится с Владимиром Путиным. Кальюлайд ранее заявляла, что не приедет в Москву до ратификации договора о границе, который РФ не одобряет из-за негативного отношения к русским в Эстонии.
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