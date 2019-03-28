Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в РоссиюРБК 09:21

с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля и откроет историческое здание посольства прибалтийской страны. Это первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года, сообщается на сайте главы государства.

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

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