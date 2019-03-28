Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в РоссиюРБК 09:21
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля и откроет историческое здание посольства прибалтийской страны. Это первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года, сообщается на сайте главы государства.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.Коммерсантъ06:52
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Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
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Политика
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Технологии
Роскомнадзор угрожает VPN-сервисам блокировкой
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).
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Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
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Хоккей
ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Счетная палата выявила риски невыполнения нацпроектов
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Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию
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Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Здоровье
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Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
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Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу
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