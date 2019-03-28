Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в РоссиюРБК 09:21

с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля и откроет историческое здание посольства прибалтийской страны. Это первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года, сообщается на сайте главы государства.

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Футбол Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.

Футбол УЕФА оштрафовал «Аякс» за поведение болельщиков УЕФА наказал "Аякс" штрафом за поведение фанатов во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (4:1). Амстердамский клуб заплатит 23 тысячи евро, сообщает ad.nl.

Армия и оружие Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.

Футбол Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита» В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.

Политика Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

Общество До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.

Происшествия Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти» Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.

Общество Более 20 школ Пермского края начнут проект «Московская электронная школа» в 2019 году Проект "Московская электронная школа" (МЭШ) планируют начать реализовывать с 1 сентября 2019 года в более чем двадцати школах Пермского края, облачная интернет-платформа позволит упростить подготовку учителей к урокам и сделать занятия более эффективными.

Общество Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.

Политика Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.

Технологии Роскомнадзор угрожает VPN-сервисам блокировкой Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

Происшествия Абызова посадили в камеру без телевизора и горячей воды Экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Авто В Сети показали тизер Ford Escape Как сообщалось ранее, Ford Kuga четвертого поколения построят на базе новой глобальной платформы C2, которую уже «опробовали» на последнем Ford Focus.

Политика Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.

Хоккей ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спорт Глазырина выиграла спринт на чемпионате России Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.

Экономика Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения «Появившиеся в СМИ сообщения, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединённого Королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФНС.

Экономика Счетная палата выявила риски невыполнения нацпроектов Счетная палата заявила, что существуют риски невыполнения национальных проектов из-за проблем с освоением бюджетных средств.

Политика В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.

Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.

Транспорт ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Здоровье Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.