Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в РоссиюРБК 09:21

с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля и откроет историческое здание посольства прибалтийской страны. Это первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года, сообщается на сайте главы государства.

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

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Армия и оружие США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.

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Происшествия Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Происшествия Норвегии в случае ЧП придется положиться на помощь России, пишут СМИ Норвегия в случае чрезвычайных ситуаций будет вынуждена полагаться на помощь спасателей из России, пишет местная газета Klassekampen.