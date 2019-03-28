Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в РоссиюРБК 09:21
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля и откроет историческое здание посольства прибалтийской страны. Это первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года, сообщается на сайте главы государства.
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с чего всё началось
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.Коммерсантъ06:52
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
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