Политика
Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕLenta.ru 10:15
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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