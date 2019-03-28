Политика

Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 годаRT на русском 10:03

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву с официальным визитом впервые с 2011 года. Глава государства планирует принять участие в открытии отреставрированного здания эстонского посольства.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила
 пресс-служба главы республики.
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