Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 годаRT на русском 10:03

с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву с официальным визитом впервые с 2011 года. Глава государства планирует принять участие в открытии отреставрированного здания эстонского посольства.

Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года

Технологии Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Хоккей КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.

Происшествия Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Происшествия При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.

Здоровье Русфонд удалил упоминания о прививках из историй тяжелобольных детей С сайта Русфонда удалены упоминания о возможной связи заболеваний его подопечных со сделанными им прививками.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.

Армия и оружие Украина стала еще одним «перевозчиком смерти» в Сирию и Йемен Украина занимается доставкой вооружений, которые используются в войне в Сирии и Йемене, где погибло около полумиллиона человек.

Экономика «Пенсии завышены»: Минтруд предложил уменьшать размер выплат россиянам В Минтруде считают: с учетом растущей продолжительности жизни определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете ее размера на основании данных Росстата, "приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии".

Общество Сахалинские пенсионеры увозят с собой размер фиксированной выплаты страховой пенсии Покидая Сахалинскую область, пенсионер «увозит» с собой именно эту фиксированную выплату к страховой составляющей пенсии, то есть ту, которая назначена за периоды работы.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.

Музыка Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.

Кино Юбилей фильма «В джазе только девушки»: Чтобы снять сцены с Мэрилин Монро, требовалось по 50 дублей В 2000 году Американский киноинститут поставил «В джазе только девушки» на первое место в списке величайших комедий ХХ века (на втором - еще один фильм про мужчину, переодетого женщиной, «Тутси»).

Политика В Киргизии Путину подарили коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и щенка тайгана президенту России Владимиру Путину, находящемуся в Бишкеке с государственным визитом, пишут киргизские СМИ.

Космос Найдена вторая галактика без темной материи Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.

Политика В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.