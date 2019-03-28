Политика
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 годаRT на русском 10:03
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву с официальным визитом впервые с 2011 года. Глава государства планирует принять участие в открытии отреставрированного здания эстонского посольства.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.Коммерсантъ06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия
Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета
В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.
Обновлено в 10:34
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Обновлено в 10:26
Игры
Олдскульный боевик Prodeus вышел на Kickstarter
На Kickstarter начали кампанию по сбору денег для выпуска ретрошутера от первого лица в стилистике старой школы.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Oppo Reno с выдвижной камерой показали на рендерах
Профильное издание Slashleaks поделилось качественными рендерами смартфона Oppo Reno, одной из особенностей которого станет выдвижная фронтальная камера.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Спорт
Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону
В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону.
Обновлено в 07:21
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения
Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Четыре рыбака погибли на Волге, провалившись под лед
Обновлено в 06:42
Общество
«Конкорд» предложил родителям отравившихся детей деньги за отказ от иска
Представитель комбината питания «Конкорд», который обвиняют в массовом заражении дизентерией в московских детских садах, стал предлагать родителям заболевших детей материальную помощь в обмен на отзыв судебного иска.
Обновлено в 05:53
Политика
В Екатеринбурге умер создатель самоходных гаубиц «Акация» и «Мста-С»
После продолжительной болезни на 90-м году жизни в Екатеринбурге скончался главный конструктор ОКБ-3 (с 1978 по 1991 год) и генеральный конструктор ЦКБ "Трансмаш" (с 1991 по 2001 год) Юрий Томашов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 06:35
Финансы
Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд
Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В Донбассе сбили заминированный беспилотник ВСУ
Заминированный беспилотник ВСУ был сбит в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Обозначены сроки первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Первый полет российского ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году, сообщил высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 07:54
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 02:21
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.
Обновлено в 08:35
Футбол
Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю
После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 05:17
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Культура
YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя
Выпуск был посвящен эмиграции Мамедова из России. Новый выпуск проекта «Намедни» Парфенов опубликовал на своем канале Parfenon 18 марта.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Политика
МИД РФ оценил идею въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала затруднительной реализацию идеи о предоставлении россиянам права посещать Турцию по внутренним паспортам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 08:48
Авто
Haval открывает завод под Тулой
Что касается самого завода, то его годовая мощность составит аж 150 тысяч авто. Первым на новый конвейер встанет модель F7.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Политика
Совбез ООН не поддержал решение США о Голанских высотах
Сирия в письме с просьбой о проведении заседания назвала решение США "вопиющим нарушением" резолюций Совбеза, а союзник Дамаска Северная Корея выразила поддержку "борьбе сирийского правительства и народа за возврат оккупированных Голанских высот".
Обновлено в 03:48