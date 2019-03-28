Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 годаRT на русском 10:03

с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву с официальным визитом впервые с 2011 года. Глава государства планирует принять участие в открытии отреставрированного здания эстонского посольства.

Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года

Происшествия Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.

Игры Олдскульный боевик Prodeus вышел на Kickstarter На Kickstarter начали кампанию по сбору денег для выпуска ретрошутера от первого лица в стилистике старой школы.

Гаджеты Oppo Reno с выдвижной камерой показали на рендерах Профильное издание Slashleaks поделилось качественными рендерами смартфона Oppo Reno, одной из особенностей которого станет выдвижная фронтальная камера.

Спорт Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону.

Транспорт Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.

Происшествия Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Политика Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.

Общество «Конкорд» предложил родителям отравившихся детей деньги за отказ от иска Представитель комбината питания «Конкорд», который обвиняют в массовом заражении дизентерией в московских детских садах, стал предлагать родителям заболевших детей материальную помощь в обмен на отзыв судебного иска.

Политика В Екатеринбурге умер создатель самоходных гаубиц «Акация» и «Мста-С» После продолжительной болезни на 90-м году жизни в Екатеринбурге скончался главный конструктор ОКБ-3 (с 1978 по 1991 год) и генеральный конструктор ЦКБ "Трансмаш" (с 1991 по 2001 год) Юрий Томашов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Финансы Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.

Армия и оружие В Донбассе сбили заминированный беспилотник ВСУ Заминированный беспилотник ВСУ был сбит в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Армия и оружие Обозначены сроки первого полета ударного беспилотника «Охотник» Первый полет российского ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году, сообщил высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Авто В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка» Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Общество Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Происшествия ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.

Футбол Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.

Общество Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Транспорт Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.

Культура YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя Выпуск был посвящен эмиграции Мамедова из России. Новый выпуск проекта «Намедни» Парфенов опубликовал на своем канале Parfenon 18 марта.

Политика МИД РФ оценил идею въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала затруднительной реализацию идеи о предоставлении россиянам права посещать Турцию по внутренним паспортам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Авто Haval открывает завод под Тулой Что касается самого завода, то его годовая мощность составит аж 150 тысяч авто. Первым на новый конвейер встанет модель F7.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Кино Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.