Политика

Президент Эстонии озвучила причину для поездки в Россию
iReactor
вчера в 18:39

Эстонский президент назвала условие для поездки в Москву. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о желании посетить Россию. По ее словам, ее поездка в Россию состоится при условии ратификации пограничного договора между странами.
iReactorвчера в 18:39

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Президент Эстонии может приехать в Россию после ратификации пограндоговора

REGNUMвчера в 20:28

Президент Эстонии назвала условие для приезда в Россию

ФАНвчера в 18:40

Президент Эстонии намерена посетить Россию

Газета.Ruвчера в 17:16

Президент Эстонии хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора

ТАССвчера в 16:59

Президент Эстонии заявила о готовности приехать в Москву

News.ruвчера в 14:44

Президент Эстонии отправится в Москву в случае ратификации пограничного договора

Интерфаксвчера в 14:18

Никак не родит. Почему Рийгикогу не спешит ратифицировать пограничный договор с Россией

BaltNews.eeвчера в 06:00
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Политика

ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по "нарушению прав человека" в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
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На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой» предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.
Обновлено в 02:06
Политика

Приостановка правительства США может закончиться 27 декабря

Частичная приостановка работы американского правительства и госучреждений по причине отсутствия финансирования продлится минимум до 27 декабря, сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 00:07
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УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Обновлено в 01:21
Политика

Трамп дал второй шанс Мэттису после его увольнения Обамой

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что предоставил Джеймсу Мэттису второй шанс, когда назначил его на пост главы Пентагона.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Обновлено вчера в 17:47
Политика

Шредер раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Мнучин: Трамп не предлагал увольнять главу ФРС и не может это сделать

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы»

Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента Украины предложение о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего.
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Черногория намерена добиться независимости церкви от Сербии

Обновлено вчера в 16:34
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Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 22:06
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Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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Глава Эстонской Республики. Согласно Основному закону от 1992 года Эстония является парламентской республикой.
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