Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕРИА Новости 10:39
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Глава государства раскритиковала это решение из-за "нарушения Россией международного права и своих обещаний".
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Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Музыка
Лазарев на «Евровидении» занял третье место
Обновлено вчера в 19:13
Общество
Активисты укоротили крыльцо бутика Dior на Невском проспекте
Владельцы бутика Dior на Невском проспекте вдвое укоротили ступеньку, ведущую в магазин бренда, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 11:39
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено в 15:31
Игры
Watch Dogs 3 с героиней-азиаткой может выйти уже осенью
Ubisoft может выпустить игру Watch Dogs 3 с героиней-азиаткой уже этой осенью. Анонс новинки запланирован на 24 мая.
Обновлено в 16:06
Теннис
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
Обновлено в 12:46
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО
Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.
Обновлено в 15:57
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Космос
Робот NASA завершил первые аппаратные испытания в космосе
Агентство NASA завершило тестирование оборудования Bumble, одного из трех роботов Astrobee, в условиях космоса.
Обновлено в 03:34
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести
Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Хоккей
Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»
Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 13:46
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров
Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Авто
Британские эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили
Британский портал What Car провел исследование и назвал 10 самых надежных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 10:19
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 16:59
Кино
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика
Порошенко уволил представителя Украины на минских переговорах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Незалежной в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев
Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Политика
Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту
Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.
Обновлено в 15:02