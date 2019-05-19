Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕРИА Новости 10:39

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Глава государства раскритиковала это решение из-за "нарушения Россией международного права и своих обещаний".
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Пушков прокомментировал опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

РИА Новости15:50

Пушков: Восстановление России в ПАСЕ — первый шаг к отмене санкций против России со стороны Евросоюза

Новостной фронт15:47

Президент Эстонии раскритиковала идею восстановить право голоса России в ПАСЕ

ТАСС09:40

Пушков высказался по поводу реакции Запада на восстановление России в ПАСЕ

Экономика сегодня16:57

Президент Эстонии выступила против возвращения России права голоса в ПАСЕ

Взгляд.ру11:02

Эстония критически восприняла идею о восстановлении права голоса России в ПАСЕ

РЕН ТВ09:50

Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Известия16:42
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Хоккей

Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Обновлено в 16:31
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Музыка

Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено вчера в 19:13
Общество

Активисты укоротили крыльцо бутика Dior на Невском проспекте

Владельцы бутика Dior на Невском проспекте вдвое укоротили ступеньку, ведущую в магазин бренда, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 11:39
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено в 15:31
Игры

Watch Dogs 3 с героиней-азиаткой может выйти уже осенью

Ubisoft может выпустить игру Watch Dogs 3 с героиней-азиаткой уже этой осенью. Анонс новинки запланирован на 24 мая.
Обновлено в 16:06
Теннис

Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме

Обновлено в 12:46
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.
Обновлено в 15:57
Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Космос

Робот NASA завершил первые аппаратные испытания в космосе

Агентство NASA завершило тестирование оборудования Bumble, одного из трех роботов Astrobee, в условиях космоса.
Обновлено в 03:34
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести

Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Хоккей

Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»

Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 13:46
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Авто

Британские эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили

Британский портал What Car провел исследование и назвал 10 самых надежных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 10:19
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 16:59
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Глушаков рассказал, как Кононов оставил его капитаном «Спартака»

Обновлено в 15:25
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика

Порошенко уволил представителя Украины на минских переговорах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Незалежной в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 15:56
Происшествия

В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев

Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Политика

Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту

Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.
Обновлено в 15:02
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Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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