Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕГазета.Ru 14:34
Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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