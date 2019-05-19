Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕГазета.Ru 09:48

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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