Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕГазета.Ru 09:48
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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