Политика

Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕRT на русском 13:53

Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Президент Эстонии воспротивилась восстановлению прав России в ПАСЕ

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Президент Эстонии выступила против возвращения России права голоса в ПАСЕ

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Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ

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41 страной-участницей СЕ руководят полные идиоты, а в Эстонии у руля оказалась компания «великих мудрецов»

Новостной фронтвчера в 13:57
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Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.
Обновлено в 15:11
Гаджеты

Показаны основные особенности дизайна Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note 10 Pro

По мнению PhoneArena, четверная камера Galaxy Note 10 Pro будет напоминать раскладку у Galaxy A9 — четыре модуля расположены вертикально в один ряд в левом верхнем углу задней панели.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Новый клип МакSим сняли без певицы

В конце апреля 2019 года поклонников творчества МакSим настигла страшная новость: певица попала в ДТП и находится в больнице с тяжелыми травмами.
Обновлено в 13:00
Игры

21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры

Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Культура

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.
Обновлено в 15:23
Футбол

Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:09
Футбол

Бэйл не поблагодарил болельщиков «Реала» после игры с «Бетисом»

Обновлено в 14:02
Музыка

В финале «Евровидения» Мадонна и исландцы показали флаги Палестины

Обновлено в 02:53
Общество

Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров

"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины

Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев произошло необычное ДТП: водитель на BMW перелетел через газон и оказался на крыше другого автомобиля.
Обновлено в 09:07
Политика

Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу

Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Обновлено в 13:38
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Баскетбол

Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА

Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Авто

Составлен рейтинг подержанных купе и кабриолетов по цене Lada Granta

Портал «РГ» назвал пять кабриолетов и купе на вторичном рынке, которые можно приобрести примерно за ту же стоимость, что и новую Lada Granta.
Обновлено в 14:14
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Музыка

Выступление Верки Сердючки на «Евровидении» обескуражило зрителей

Андрей Данилко в роли Верки Сердючки стал одним из приглашенных звезд в финале «Евровидения-2019», прошедшем в Тель-Авиве.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Шоу-бизнес

Муж Елизаветы Боярской после покраски волос почувствовал себя женщиной

Максим Матвеев покрасил волосы ради новой роли. Муж Елизаветы Боярской признался, что в этот момент почувствовал себя женщиной.
Обновлено в 13:25
Общество

Названы три самых посещаемых места в «Ночь музеев» в Петербурге

Обновлено в 10:04
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Общество

Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов

Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:21
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
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Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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