Политика
Президент Эстонии объявила о готовности Таллина к диалогу с МосквойЭкономика сегодня 08:20
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в РФ заявила, что Таллинн готов к диалогу с Москвой. Открытие посольства республики в Москве может придать новый импульс отношениям двух стран, добавила она.
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Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу.
— Керсти Кальюлайд, эстонский политикТелеканал 360° 09:13
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