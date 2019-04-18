Президент Эстонии объявила о готовности Таллина к диалогу с МосквойЭкономика сегодня 08:20

Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в РФ заявила, что Таллинн готов к диалогу с Москвой. Открытие посольства республики в Москве может придать новый импульс отношениям двух стран, добавила она.

Президент Эстонии объявила о готовности Таллина к диалогу с Москвой

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