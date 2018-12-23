Политика

Президент Эстонии намерена посетить Россию
Газета.Ru
17:16

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
Газета.Ru17:16

Подробнее о событии

Президент Эстонии назвала условие для приезда в Россию

ФАН18:40

Президент Эстонии посетит Россию после ратификации пограничного договора

Народные новости18:39

Президент Эстонии назвала причину для поездки в Москву

Экономика сегодня17:56

Президент Эстонии намерена посетить Россию

Газета.Ru17:16

Президент Эстонии хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора

ТАСС16:59

Президент Эстонии заявила о готовности приехать в Москву

News.ru14:44

Президент Эстонии отправится в Москву в случае ратификации пограничного договора

Интерфакс14:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
Политика

Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Политика

Сенат США не договорился по временному бюджету

Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.
Обновлено в 16:35
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона

Обновлено в 15:14
Политика

Порошенко: закон о переименовании УПЦ МП облегчит выбор между церквями

Президент Украины Пётр Порошенко предположил, что закон о переименовании канонической УПЦ облегчит жителям страны выбор между церквями.
Обновлено в 08:53
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Обновлено в 10:39
Политика

В Белом доме прокомментировали сообщения об увольнении главы ФРС

Администрация президента США Дональда Трампа не знает о его планах отстранить от работы главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено в 15:53
Политика

Экс-канцлер ФРГ раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Давление США на проект «Северный поток-2» объясняется наличием собственных энергетических интересов в Европе, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

Появилось видео посадки Су-30М в Севастополе

В сети появилось видео первой посадки двух истребителей Су-30М2 на аэродроме Бельбек в Севастополе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:41
Политика

Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу неканонической церкви митрополита Епифания (Сергея Думенко).
Обновлено в 14:44
Политика

Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы

22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика

Выступавший за войну в Югославии политик умер в Британии

Политик активно выступал за ведение военных действий против стран, входящих в Югославию, и давал показания в Гаагском трибунале против экс-президента Сербии Слободана Милошевича.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике

Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике, США предпринимает максимум действий по обеспечению свободы морской навигации, пишет Telepolis.
Обновлено в 10:50
Политика

Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии

Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ

Речь идет о танках Т-64, противотанковых пушках МТ-12 и боевых машинах пехоты БМП-1, уточнил Осадчий.
Обновлено в 11:14
Политика

Слуцкий назвал передачу Украине от США $10 млн антироссийским жестом

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США публично оплачивают антироссийскую кампанию, выделяя Украине $10 млн на "усиление военно-морского потенциала".
Обновлено в 10:32
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский политик
Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Президент Эстонской Республики
Глава Эстонской Республики. Согласно Основному закону от 1992 года Эстония является парламентской республикой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное