Политика

Президент Эстонии намерена посетить Россию
Газета.Ru
вчера в 17:16

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
Газета.Ruвчера в 17:16

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Президент Эстонии может приехать в Россию после ратификации пограндоговора

REGNUMвчера в 20:28

Президент Эстонии назвала условие для приезда в Россию

ФАНвчера в 18:40

Президент Эстонии намерена посетить Россию

Газета.Ruвчера в 17:16

Президент Эстонии хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора

ТАССвчера в 16:59

Президент Эстонии заявила о готовности приехать в Москву

News.ruвчера в 14:44

Президент Эстонии отправится в Москву в случае ратификации пограничного договора

Интерфаксвчера в 14:18

Никак не родит. Почему Рийгикогу не спешит ратифицировать пограничный договор с Россией

BaltNews.eeвчера в 06:00
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика

Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Резолюции Украины по Крыму Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Приостановка правительства США может закончиться 27 декабря

Частичная приостановка работы американского правительства и госучреждений по причине отсутствия финансирования продлится минимум до 27 декабря, сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Шредер объяснил, почему США противодействуют «Северному потоку — 2»

Бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер раскритиковал США за попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", а также выступил за более независимую от Вашингтона торговую политику Германии.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Мнучин опроверг предложение Трампа уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль Британии

Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Обновлено в 00:07
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

"Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона", — заявил глава республики в интервью передаче "Важная персона".
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы»

Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента Украины предложение о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии

Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:41
Политика

В США назвали потенциальные места для начала Третьей мировой войны

Вероятными противниками в Южно-Китайском море Фарли назвал Вашингтон и Пекин.
Обновлено в 00:36
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" рассказал, почему с 2014 года не ездит с гастролями в Россию.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Порошенко: закон о переименовании УПЦ МП облегчит выбор между церквями

Президент Украины Пётр Порошенко предположил, что закон о переименовании канонической УПЦ облегчит жителям страны выбор между церквями.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие

Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море

Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.
Обновлено вчера в 19:49
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Эстонский политик
Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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Президент Эстонской Республики
Глава Эстонской Республики. Согласно Основному закону от 1992 года Эстония является парламентской республикой.
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