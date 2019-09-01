с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики. Эти слова прозвучали на мемориальном мероприятии в Варшаве, куда Россия не была приглашена.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Экономика Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают "Известия".

Футбол Спартак — Зенит 0:1 Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Здоровье Врач рассказала, как бороться со спазмами желудка Едят быстро, на ночь, употребляют не самые качественные полуфабрикаты. Как результат — вздутие живота и спазмы желудка.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Польша отметила скорбный юбилей 1 сентября в Польше прошло под знаком 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом Рабочий визит в Москву совершил президент Молдавии Игорь Додон.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.

Музыка Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.

Футбол Ибрагимович забил 23-й гол в 23-м матче сезона Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отдал голевой пас и забил гол в матче МЛС с «Сиэтл Саундерс» (3:4), тем самым забив свой 23 мяч в чемпионате.

Финансы ЦБ Китая опустил курс юаня до минимума с 2008 года Народный банк Китая понизил курс юаня на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1, сообщает ТАСС По данным статистики, это минимальное значение китайской валюты с 13 марта 2008 года.

Энергетика Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Общество В России по специальности не работают 41% выпускников вузов Почти половина (45%) перестали работать в своей сфере из-за низкой зарплаты, а 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали трудиться по специальности по той же причине, говорится в исследовании компании HeadHunter.

Авто В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Экономика AliExpress сделает пакетное предложение Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Происшествия Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.

Происшествия Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали В Москве задержали Никиту Чирцова, участника прошедшей 27 июля несогласованной акции «За честные выборы», сообщает «ОВД-Инфо».