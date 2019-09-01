Политика

Взгляд.руВзгляд.руПрезидент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики. Эти слова прозвучали на мемориальном мероприятии в Варшаве, куда Россия не была приглашена.
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Он отметил, что подобные слова неуместны и предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд назвать величайшие сражения, в которых участвовала армия республики, передаёт РИА Новости
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Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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