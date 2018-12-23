Энергетика
Цены на бензин повышаются в Эквадоре на 25% с 26 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом страны Ленином Морено. Стоимость галлона топлива (3,78 л) таких марок, как Ecopais и Extra, составит $1,85 с налогами вместо $1,48.
Известиявчера в 22:51
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Энергетика
Жалобы «Нафтогаза» Украины на нехватку денег оценил эксперт
Слова главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о грядущих трудностях с закупкой газа прокомментировал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Обновлено вчера в 04:48
Энергетика
Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти
Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика
В Краснодарском крае вырастут тарифы на газ для населения
В Краснодарском крае планируется повышение тарифов на газ для населения с нового года, говорится в документах Региональной энергетической комиссии.
Обновлено вчера в 06:03
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено 21 декабря в 08:49
Энергетика
Цены на бензин в Чувашии перестали быть самыми дорогими в Поволжье
В Пермском крае топливо дороже на 0,33 рубля, а в Нижегородской области на 0,24 руб. Пять месяцев назад цены на нефтепродукты в Чувашии среди регионов Поволжья были самыми высокими.
Обновлено в 00:30
Энергетика
Миллер: основные работы на линейной части «Силы Сибири» завершены
Обновлено 21 декабря в 08:02
Энергетика
Госкомпании спасут от дорогого бензина
По словам Мещерина, наибольшую выгоду от поручения Козака получат "Газпром" и производители автотранспорта.
Обновлено 20 декабря в 02:25
Энергетика
Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн
В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн.
Обновлено 21 декабря в 10:09
Энергетика
Россия в рамках ОПЕК+ сократит добычу на 228 тысяч баррелей
Согласно договоренности, достигнутой между Организацией стран-экспортеров нефти и присоединившимися странами, Россия по соглашению ОПЕК+ уменьшит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в день.
Обновлено 21 декабря в 17:41
Энергетика
5% получила OMV в концессии на разработку газа в ОАЭ
Добыча на месторождении Гаша начнется приблизительно в середине следующего десятилетия Австрийская нефтегазовая OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша в ОАЭ.
Обновлено 21 декабря в 04:38
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено 21 декабря в 06:52
Энергетика
Баррель нефти ОПЕК 20 декабря подешевел на 2,2%
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 20 декабря, опустилась на 1,21 доллара, или на 2,2% — до 53,92 доллара с 55,13 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено 21 декабря в 03:48
Энергетика
ТПП «ТатРИТЭКнефть» добыло 15-миллионную тонну нефти
ТПП «ТатРИТЭКнефть» добыло 15-миллионную тонну нефти.
Обновлено 21 декабря в 08:10
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено 21 декабря в 04:28
Авто
Обнищание граждан и падение цен на нефть: что ждет российскую и мировую экономику в 2019 году
Нефтяные доходы государства окончательно разошлись в своих неисповедимых путях с доходами граждан - которые по итогам 2018 г. снизились пятый год подряд.
Обновлено вчера в 07:35