Политика

Президент Эквадора обвинил Ассанжа в шпионажеВзгляд.ру 02:35

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя посольство Эквадора в Лондоне в качестве «центра шпионажа», утверждает президент южноамериканской страны Ленин Морено в интервью The Guardian.
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Ленин Морено
К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в дела других государств. Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа.
— Ленин Морено, эквадорский юристИнфо24 05:23

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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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