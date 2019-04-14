Политика
Президент Эквадора обвинил Ассанжа в шпионажеВзгляд.ру 02:35
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя посольство Эквадора в Лондоне в качестве «центра шпионажа», утверждает президент южноамериканской страны Ленин Морено в интервью The Guardian.
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К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в дела других государств. Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа.
— Ленин Морено, эквадорский юристИнфо24 05:23
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