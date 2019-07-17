Футбол

Президент «Дженоа» прилетел в Москву для переговоров с ФернандоСпорт день за днем 13:10

Президент «Дженоа» Энрико Прециози прилетел в Россию чтобы провести переговоры о переходе полузащитника «Спартака» Фернандо, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, «Дженоа» уже сделал первое предложение по 27-летнему бразильцу.
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«Дженоа» не будет предлагать контракт Фернандо

Metaratings15:03

«СЭ»: Фернандо вряд ли перейдет в «Дженоа». Прециози прилетел в Россию по личным делам

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Президент «Дженоа» прилетел в Россию на переговоры со «Спартаком»

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Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по Фернандо

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СМИ: Руководители «Дженоа» прибыли в Москву для переговоров по Фернандо

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СМИ: Руководители «Дженоа» прибыли в Москву для переговоров по Фернандо

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В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
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Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

"Американская сторона развязала против нас визовую войну", - подчеркнул российский дипломат.
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Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Судьба моряков стала одной из главных тем переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.
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Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ

Сбербанк в конце мая получил право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, через который структуры Мазурова владели 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.
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СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.
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Более 30 тысяч человек пришли в среду на стадион в Бухаресте на встречу с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая стала чемпионкой Уимблдона 2019 года, сообщает агентство Франс Пресс.
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