Президент «Дженоа» Энрико Прециози прилетел в Россию чтобы провести переговоры о переходе полузащитника «Спартака» Фернандо, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, «Дженоа» уже сделал первое предложение по 27-летнему бразильцу.

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Президент «Дженоа» прилетел в Москву для переговоров с Фернандо

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