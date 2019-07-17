Футбол
Президент «Дженоа» прилетел в Москву для переговоров с ФернандоСпорт день за днем 13:10
Президент «Дженоа» Энрико Прециози прилетел в Россию чтобы провести переговоры о переходе полузащитника «Спартака» Фернандо, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, «Дженоа» уже сделал первое предложение по 27-летнему бразильцу.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:34, Вашингтон
Авто
Dodge Challenger в стиле Dodge Charger из 60-х уйдет с молотка
Обновлено в 12:55
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400
Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»
Обновлено в 08:21
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Транспорт
Еще 14 камер установили на дорогах Москвы
Еще 14 камер появились на дорогах Москвы, их адреса в среду опубликовал столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 15:28
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено в 13:16
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Происшествия
В Орловской области при пожаре погибли трое детей
Обновлено в 10:30
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
"Американская сторона развязала против нас визовую войну", - подчеркнул российский дипломат.
Обновлено в 17:36
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 12:26
Политика
Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»
Судьба моряков стала одной из главных тем переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 13:31
Экономика
Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
Сбербанк в конце мая получил право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, через который структуры Мазурова владели 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено вчера в 01:30
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве Рады
Обновлено в 13:33
Политика
Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 12:06
Наука
Из-за увеличения дождей австралийские муравьи готовятся к Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено в 15:25
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Теннис
Более 30 тысяч человек пришли на встречу с Халеп в Бухаресте
Более 30 тысяч человек пришли в среду на стадион в Бухаресте на встречу с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая стала чемпионкой Уимблдона 2019 года, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 15:31
Политика
Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти
Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".
Обновлено в 11:38