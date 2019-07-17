Футбол

Президент «Дженоа» прилетел в Москву для переговоров с ФернандоСпорт день за днем 13:10

Президент «Дженоа» Энрико Прециози прилетел в Россию чтобы провести переговоры о переходе полузащитника «Спартака» Фернандо, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, «Дженоа» уже сделал первое предложение по 27-летнему бразильцу.
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