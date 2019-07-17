Футбол

Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по ФернандоЧемпионат вчера в 12:06

Президент «Дженоа» Энрико Прециози прибыл в Россию для ведения переговоров по трансферу полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, утверждает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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«Дженоа» не будет предлагать контракт Фернандо

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СМИ: Руководители «Дженоа» прибыли в Москву для переговоров по Фернандо

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Президент «Дженоа» прилетел в Россию на переговоры со «Спартаком»

Газета.Ruвчера в 12:58

Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по Фернандо

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Sportbox.RUвчера в 12:05

Фернанду вряд ли перейдет в «Дженоа»

Спорт-Экспрессвчера в 14:00

«Дженоа» интересуется Фернандо и Краневиттером

Sport24.ru16 июля в 11:30
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На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

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В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
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Холодное лето отразилось на покупках россиян

Сапоги на лето За последние три недели сильно сократился спрос на летние товары – особенно на сандалии и босоножки (примерно на треть), шорты, майки, топы (на 27%), плавки, сарафаны, платья (20%), рассказала управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина.
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Стало известно, какие наказания возможны в колонии Мамаева и Кокорина

Общему быту мешает только излишнее внимание, которое ограничивает того же начальника лагеря в занятии своим привычным делом заработком.
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Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Общество

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта

Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
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Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 02:25
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Технологии

Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение

Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
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Политика

Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Политика

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Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
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Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

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Футбол

Хосеп Гвардиола: «В сборной Испании Родри называют новым Бускетсом»

Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Принцесса Диана сразу полюбила бы Кейт Миддлтон

Арбитер, который работал лично с Дианой, уверен: принцесса не просто одобрила бы выбор старшего сына, но и быстро подружилась бы с герцогиней Кэтрин.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив

Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

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Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
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Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС

Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.
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Происшествия

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Пассажира рейса Москва – Магадан задержали после попытки провести героин на сумму 2 млн рублей. Наркотики он пытался провезти в желудке.
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Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
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