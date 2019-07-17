Футбол
Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по ФернандоЧемпионат вчера в 12:06
Президент «Дженоа» Энрико Прециози прибыл в Россию для ведения переговоров по трансферу полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, утверждает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Вашингтон
Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
Обновлено в 01:52
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Холодное лето отразилось на покупках россиян
Сапоги на лето За последние три недели сильно сократился спрос на летние товары – особенно на сандалии и босоножки (примерно на треть), шорты, майки, топы (на 27%), плавки, сарафаны, платья (20%), рассказала управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
Стало известно, какие наказания возможны в колонии Мамаева и Кокорина
Общему быту мешает только излишнее внимание, которое ограничивает того же начальника лагеря в занятии своим привычным делом заработком.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Общество
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта
Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
Обновлено в 03:29
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 02:25
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение
Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
Обновлено в 03:01
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Кино
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане
Обновлено в 03:13
Футбол
Хосеп Гвардиола: «В сборной Испании Родри называют новым Бускетсом»
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Принцесса Диана сразу полюбила бы Кейт Миддлтон
Арбитер, который работал лично с Дианой, уверен: принцесса не просто одобрила бы выбор старшего сына, но и быстро подружилась бы с герцогиней Кэтрин.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив
Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Наука
Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС
Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.
Обновлено 16 июля в 13:12
Происшествия
Пассажира рейса Москва-Магадан задержали с героином в желудке
Пассажира рейса Москва – Магадан задержали после попытки провести героин на сумму 2 млн рублей. Наркотики он пытался провезти в желудке.
Обновлено в 03:38
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Кино
По Warhammer 40 000 снимут сериал
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07