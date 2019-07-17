Президент «Дженоа» Энрико Прециози прибыл в Россию для ведения переговоров по трансферу полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, утверждает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по Фернандо

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