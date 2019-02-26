Футбол

Президент «Дженоа»: «Пёнтек забьёт 35 мячей в этом сезоне»Евро-футбол.ру 08:09

После перехода Пёнтек провёл шесть матчей в составе "Милана" и забил семь мячей. В первой половине сезона поляк забил 19 голов в футболке "Дженоа" (13 - в чемпионате, 6 - в Кубке Италии).
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Президент «Дженоа»: «Думаю, Пионтек забьет 35 голов. Иначе бы я его не продал за такие деньги»

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Прециози: «Пёнтек сможет забить 35 голов в сезоне»

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Президент «Дженоа»: «Пёнтек забьёт 35 мячей в этом сезоне»

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Чемпионат05:46

Кшиштоф Пентек: польская сенсация

LiveSport.ruвчера в 22:15
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