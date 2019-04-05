Футбол

Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубуLiveSport.ru 03:49

Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В мае 2018 года английские власти отказались продлить визу Абрамовичу, который впоследствии получил израильское гражданство, перебравшись в Тель-Авив.
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Брюс Бак: «Все, что делает Абрамович, подтверждает его привязанность к „Челси“»

Sportbox.RU05:16

Брюс Бак: «Все, что делает Абрамович, подтверждает его привязанность к „Челси“»

Матч ТВ05:16

Президент «Челси» Бак: «Все, что делает Абрамович, подтверждает его приверженность клубу»

Бомбардир.ру04:40

Председатель «Челси»: «Все действия Абрамовича подтверждают его интерес к клубу»

Sport24.ru03:12

Президент «Челси»: Абрамович привержен клубу, мы общаемся несколько раз в день

Чемпионат03:02

Президент «Челси»: «Абрамович привержен клубу»

Спорт-Экспресс04:30

Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубу

LiveSport.ru03:49
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Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Единоборства

Колби Ковингтон: «Бой с Хабибом стал бы самым легким в моей карьере»

Второй номер полусреднего дивизиона UFC Колби Ковингтон отметил, что поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым стал был для него самым легким в карьере.
Обновлено в 08:50
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В Ливии начался военный переворот

Обновлено в 08:09
Здоровье

Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года

«Будем выстраивать и совершенствовать систему помощи при инсультах и инфарктах, наша задача, чтоб в этом году 96% была уже профильная госпитализация, до 2021 года открыть четыре новых сосудистых центра - в Ногинске, Одинцове, Воскресенске и по западу Московской области, пока еще позиции нет, обсуждается», - сказал Матвеев.
Обновлено в 05:59
Политика

Песков назвал политическое кредо Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическое кредо Владимира Путина – это конкретные результаты работы, не популистские, а реалистично сформулированные планы.
Обновлено в 06:26
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Жена актера Алека Болдуина предрекла скорую смерть их общему ребенку

Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
Футбол

«Факел» назначил Булатова главным тренером команды

Сергей Булатов назначен новым главным тренером "Факела", информирует пресс-служба клуба. Он уже пополнил заявочный лист команды в Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 07:14
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Авто

Новая Audi TT может стать электромобилем

В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.
Обновлено в 08:14
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 03:52
Происшествия

Семилетний мальчик умер после сделанного в больнице Махачкалы укола

Семилетний мальчик умер после укола в больнице Махачкалы. У него произошел анафилактический шок, начались судороги, и он впал в кому.
Обновлено в 06:02
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество

В Крыму отменили введение курортного сбора в 2019 году

Курортный сбор должен быть введен в Крыму с 1 мая 2019 года — именно на такую дату крымские власти попросили перенести начало эксперимента в 2018 году.
Обновлено в 05:38
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика

Путин и Эрдоган откроют перекрёстный Год культуры России и Турции

Обновлено в 07:22
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Общество

Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:16
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Энергетика

Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 23%

Как пишет в пятницу агентство «Прайм», белорусские власти собираются поднять на транзит российской нефти на 23%.
Обновлено в 08:15
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире

Обновлено в 04:26
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Роман Абрамович
Российский предприниматель
Российский, британский и израильский предприниматель еврейского происхождения, миллиардер, губернатор Чукотского автономного округа, председатель Думы Чукотского автономного округа.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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