Футбол
Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубуLiveSport.ru 03:49
Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В мае 2018 года английские власти отказались продлить визу Абрамовичу, который впоследствии получил израильское гражданство, перебравшись в Тель-Авив.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Единоборства
Колби Ковингтон: «Бой с Хабибом стал бы самым легким в моей карьере»
Второй номер полусреднего дивизиона UFC Колби Ковингтон отметил, что поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым стал был для него самым легким в карьере.
Обновлено в 08:50
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В Ливии начался военный переворот
Обновлено в 08:09
Здоровье
Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года
«Будем выстраивать и совершенствовать систему помощи при инсультах и инфарктах, наша задача, чтоб в этом году 96% была уже профильная госпитализация, до 2021 года открыть четыре новых сосудистых центра - в Ногинске, Одинцове, Воскресенске и по западу Московской области, пока еще позиции нет, обсуждается», - сказал Матвеев.
Обновлено в 05:59
Политика
Песков назвал политическое кредо Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическое кредо Владимира Путина – это конкретные результаты работы, не популистские, а реалистично сформулированные планы.
Обновлено в 06:26
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Жена актера Алека Болдуина предрекла скорую смерть их общему ребенку
Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Факел» назначил Булатова главным тренером команды
Сергей Булатов назначен новым главным тренером "Факела", информирует пресс-служба клуба. Он уже пополнил заявочный лист команды в Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 07:14
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Авто
Новая Audi TT может стать электромобилем
В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.
Обновлено в 08:14
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Происшествия
Семилетний мальчик умер после сделанного в больнице Махачкалы укола
Семилетний мальчик умер после укола в больнице Махачкалы. У него произошел анафилактический шок, начались судороги, и он впал в кому.
Обновлено в 06:02
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество
В Крыму отменили введение курортного сбора в 2019 году
Курортный сбор должен быть введен в Крыму с 1 мая 2019 года — именно на такую дату крымские власти попросили перенести начало эксперимента в 2018 году.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 23%
Как пишет в пятницу агентство «Прайм», белорусские власти собираются поднять на транзит российской нефти на 23%.
Обновлено в 08:15
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26