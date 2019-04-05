Футбол
Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубуLiveSport.ru 03:49
Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В мае 2018 года английские власти отказались продлить визу Абрамовичу, который впоследствии получил израильское гражданство, перебравшись в Тель-Авив.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Брать анализы у Зеленского доверили актёру из его же сериала
Анализы на алкоголь и наркотические вещества, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал перед дебатами с Петром Порошенко, у него принимал врач Владислав Кирякулов, ранее снимавшийся в сериале «Сваты», продюсером которого был Зеленский.
Обновлено в 05:16
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах
Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.
Обновлено в 04:30
Космос
Новые мини-спутники добавят к системе ГЛОНАСС
После 2021 года к орбитальной группировке системы ГЛОНАСС добавят мини-спутники, рассказали два источника «РИА Новости».
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Xiaomi разорвала отношения со «Связным» в Белоруссии из-за критики смартфонов продавцами
Представитель компании Xiaomi в Белоруссии решил прекратить поставки новейших бюджетных смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в местные торговые сети «Евросеть» и «Связной».
Обновлено в 05:35
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала Нагиева «мечтой всех женщин»
Российская телеведущая Роза Сябитова публично поздравила актёра Дмитрия Нагиева с днём рождения.
Обновлено в 04:15
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Аталанта» повторила рекорд «Ювентуса» 80-летней давности
Обновлено в 04:47
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
Российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям на учениях в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Происшествия
Следователи выясняют причину смерти ребенка в больнице Дагестана
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено вчера в 10:34
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Общество
В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В нидерландском Эйндховене – стрельба. Есть пострадавшие
Как напоминает Ura.ru, 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу.
Обновлено в 05:31
Хоккей
Врио главы Челябинской области Текслер избран президентом «Трактора»
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба "Трактор", сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 02:25
Экономика
Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Прогноз по росту ВВП России на этом год снижен с 1,5 до 1,4%. Причина - низкие мировые цены на нефть.
Обновлено в 03:38