Футбол

Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубуLiveSport.ru 03:49

Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В мае 2018 года английские власти отказались продлить визу Абрамовичу, который впоследствии получил израильское гражданство, перебравшись в Тель-Авив.
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Брюс Бак: «Все, что делает Абрамович, подтверждает его привязанность к „Челси“»

Sportbox.RU05:16

Президент «Челси» Бак: «Все, что делает Абрамович подтверждает его приверженность клубу»

Бомбардир.ру04:40

Президент «Челси»: «Абрамович привержен клубу»

Спорт-Экспресс04:30

Председатель «Челси»: «Все действия Абрамовича подтверждают его интерес к клубу»

Sport24.ru03:12

Президент «Челси»: Абрамович привержен клубу, мы общаемся несколько раз в день

Чемпионат03:02

Брюс Бак: «Все, что делает Абрамович, подтверждает его привязанность к „Челси“»

Матч ТВ05:16

Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубу

LiveSport.ru03:49
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика

Брать анализы у Зеленского доверили актёру из его же сериала

Анализы на алкоголь и наркотические вещества, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал перед дебатами с Петром Порошенко, у него принимал врач Владислав Кирякулов, ранее снимавшийся в сериале «Сваты», продюсером которого был Зеленский.
Обновлено в 05:16
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.
Обновлено в 04:30
Космос

Новые мини-спутники добавят к системе ГЛОНАСС

После 2021 года к орбитальной группировке системы ГЛОНАСС добавят мини-спутники, рассказали два источника «РИА Новости».
Обновлено в 04:23
Гаджеты

Xiaomi разорвала отношения со «Связным» в Белоруссии из-за критики смартфонов продавцами

Представитель компании Xiaomi в Белоруссии решил прекратить поставки новейших бюджетных смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в местные торговые сети «Евросеть» и «Связной».
Обновлено в 05:35
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Авто

В России подешевели пикапы Isuzu D-Max

Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Роза Сябитова назвала Нагиева «мечтой всех женщин»

Российская телеведущая Роза Сябитова публично поздравила актёра Дмитрия Нагиева с днём рождения.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Футбол

«Аталанта» повторила рекорд «Ювентуса» 80-летней давности

Обновлено в 04:47
Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море

Российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям на учениях в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Происшествия

Следователи выясняют причину смерти ребенка в больнице Дагестана

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено вчера в 10:34
Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Общество

В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады

В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В нидерландском Эйндховене – стрельба. Есть пострадавшие

Как напоминает Ura.ru, 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу.
Обновлено в 05:31
Хоккей

Врио главы Челябинской области Текслер избран президентом «Трактора»

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба "Трактор", сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 02:25
Экономика

Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту ВВП России на этом год снижен с 1,5 до 1,4%. Причина - низкие мировые цены на нефть.
Обновлено в 03:38
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Российский, британский и израильский предприниматель еврейского происхождения, миллиардер, губернатор Чукотского автономного округа, председатель Думы Чукотского автономного округа.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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