Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой КрымаРИА Новости вчера в 17:44

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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 телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан в беседе с журналистами высказал мнение, что через пять лет после референдума в Крыму не только властям Украины, но и всему мировому сообществу пора смириться с фактом вхождения полуострова в состав Российской федерации.
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