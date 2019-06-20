Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой КрымаРИА Новости вчера в 17:44
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан в беседе с журналистами высказал мнение, что через пять лет после референдума в Крыму не только властям Украины, но и всему мировому сообществу пора смириться с фактом вхождения полуострова в состав Российской федерации.Московский Комсомолецвчера в 17:50
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Политика
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Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
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Армия и оружие
Объявлен тендер на утилизацию эсминцев проекта 956
Обновлено вчера в 02:52
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Космос
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Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
В России обновленный Volkswagen Passat появится в конце 2019 года
Обновлённый Volkswagen Passat появится у российских дилеров до конца текущего года, пока только с безальтерналивным 2,0-литровым мотором мощностью 190 л.с. Зимой следующего года запланированы поставки Passat со 150-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,4 литра, а дизельная версия с 2,0-литровым 150-сильным агрегатом поступит в продажу и вовсе только следующей весной.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:05
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ
Обновлено вчера в 08:29
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
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Обновлено вчера в 20:29
Авто
Cadillac презентовал обновленный кроссовер XT5
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Обновлено вчера в 03:44
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
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Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Кировские силовики освободили «захваченную террористами» школу
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Обновлено вчера в 09:26
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено вчера в 08:37