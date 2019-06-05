Футбол
Президент Бразилии поддержал Неймара, обвинённого в изнасилованииЧемпионат 15:30
Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку нападающему «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.
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