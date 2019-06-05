Футбол

Президент Бразилии поддержал Неймара, обвинённого в изнасилованииЧемпионат 15:30

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку нападающему «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.
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Президент Бразилии поддержал обвиняемого в изнасиловании Неймара

Газета.Ru19:01

Президент Бразилии поддержал Неймара

ТАСС15:01

Президент Бразилии поддержал Неймара, обвинённого в изнасиловании

Чемпионат15:30

Президент Бразилии поддержал Неймара

Soccer.ru15:47

Президент Бразилии выразил поддержку Неймару после обвинения в изнасиловании

Спорт-Экспресс15:51

Президент Бразилии: «Верю Неймару»

Евро-футбол.ру17:30
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По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
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Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Государство в Южной Америке, единственное португалоязычное в Америке. Территория - 8 515 770 км², что составляет 5,7% от площади всей суши мира. Население составляет - 212 804 996 жителей. Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и шестом по численности населения, а также является крупнейшим государством Южной Америки, как по территории, так и по численности населения.
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