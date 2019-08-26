Политика
КоммерсантъПрезидент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона
В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон. В воскресенье бразильский лидер отреагировал на пост в Facebook, где сравнивались фотографии жены Болсонару, 37-летней Мишель Болсонару, и Бриджит Макрон.
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Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев
Всего за семь месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 62,5 тыс. новых кроссоверов.
Известия 08:20
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Общество
В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда узнал, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad.
РИА Новости 09:02
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Российская газета 08:49
Футбол
Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Московский Комсомолец 08:28
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Российская газета 00:42
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Гаджеты
Google анонсировал обновление Android на смартфонах
3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Общество
В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси
Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.
Аргументы недели вчера в 15:55
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Александр Шуршев должен быть зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты.
Говорит Москва 08:54
Хоккей
Василевский возглавил рейтинг лучших голкиперов НХЛ, Бобровский второй
ProstoProSport 09:25
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Политика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
В Чечне 17-летняя девушка зарезала мать и сестру
Следственные органы завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне.
Московский Комсомолец 08:42
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила мужа с днем рождения
25 августа второй супруг телеведущей отмечает день рождения.
Летидор вчера в 08:00
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34