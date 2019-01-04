Россия проводила маневры в Венесуэле, мы знаем, каковы намерения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и Бразилии стоит волноваться об этом.

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