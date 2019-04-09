Президент Бразилии допустил военное вторжение в ВенесуэлуРБК вчера в 19:20

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В середине марта Болсонару выражал надежду на помощь США в освобождении венесуэльского народа. Тогда пресс-секретарь бразильского президента Отавиу Регу Баррус отмечал, что речь не идет о военном вторжении в республику.
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Возможно, с помощью экономического эмбарго удастся добиться свержения правительства. Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею.
— Жаир Болсонару, бразильский политикМосква 24 02:02
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Назначены досрочные выборы президента Казахстана
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