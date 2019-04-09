Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в ВенесуэлуРБК вчера в 19:20
В середине марта Болсонару выражал надежду на помощь США в освобождении венесуэльского народа. Тогда пресс-секретарь бразильского президента Отавиу Регу Баррус отмечал, что речь не идет о военном вторжении в республику.
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Возможно, с помощью экономического эмбарго удастся добиться свержения правительства. Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею.
— Жаир Болсонару, бразильский политикМосква 24 02:02
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Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
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Армия и оружие
В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
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В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Политика
США и Иран обвинили друг друга в терроризме
Официальное объявление корпуса террористической организацией означает, что любые деловые контакты с представителями КСИР будут расцениваться как «материальная поддержка терроризма» и считаться в США федеральным преступлением.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Максима Виторгана сняли в объятиях Дарьи Екамасовой
Обновлено в 03:29
Политика
ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Финляндии
Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Авто
Новую Hyundai Sonata сфотографировали во время тестов в России
Седан Hyundai Sonata нового поколения, который уже месяц продается на родине в Южной Корее, готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Лавров: Ни один из вопросов в Арктике не требует военного решения
Россия уверена, что вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед Арктическим регионом, не требуют военного решения.
Обновлено в 03:41
Авто
Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали основную причину авиакатастроф в России
Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин
Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Экономика
Аветисян не смог отменить запрет на суд с Baring Vostok в России
«Финвижн холдингс» Артема Аветисяна не смогла отменить решение лондонского суда о запрете продолжать судебное разбирательство в России за 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 04:57
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве
В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой
Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался об отношениях с российской певицей Светланой Лободой в интервью журналу «Жара Magazine».
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14