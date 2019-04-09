Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в ВенесуэлуРБК вчера в 19:20

В середине марта Болсонару выражал надежду на помощь США в освобождении венесуэльского народа. Тогда пресс-секретарь бразильского президента Отавиу Регу Баррус отмечал, что речь не идет о военном вторжении в республику.
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Жаир Болсонару
Возможно, с помощью экономического эмбарго удастся добиться свержения правительства. Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею.
— Жаир Болсонару, бразильский политикМосква 24 02:02

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Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

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РБКвчера в 19:20

Президент Бразилии не исключил интервенции в Венесуэлу

REGNUMвчера в 21:15
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Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

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В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

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США и Иран обвинили друг друга в терроризме

Официальное объявление корпуса террористической организацией означает, что любые деловые контакты с представителями КСИР будут расцениваться как «материальная поддержка терроризма» и считаться в США федеральным преступлением.
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Политика

ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок

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Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов.
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Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
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Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
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Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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