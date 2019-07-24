Армия и оружие

Президент Болгарии запретил покупку американских истребителейСлово и Дело вчера в 12:43

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на приобретение американских истребителей F-16, которые обойдутся стране в 1,26 миллиарда долларов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.
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Президент Болгарии наложил вето на закон о приобретении истребителей F-16 Block 70

ТАСС03:14

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у США

Взгляд.рувчера в 12:05

Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16

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Коммерсантъвчера в 14:02

Удастся ли Болгарии избежать опасной сделки по закупке F-16?

Новостной фронтвчера в 15:11

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США

Московский Комсомолецвчера в 12:10

Президент Болгарии наложил вето на приобретение американских истребителей

РИА Новостивчера в 11:52
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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Костя Цзю обвинил тренера в смерти Дадашева

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Происшествия

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Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
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Музыка

Гитарист «Кино» ответил группе Metallica

Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
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Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
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Навальный сообщил о своем задержании

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Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Совместное воздушное патрулирование России и Китая взволновало США

Накануне, 23 июля, Россия и Китай впервые совершили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
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Футбол

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
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Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму

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Политика

Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы

В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.
Обновлено в 03:59
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
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Показано нанесение камуфляжа на корпус бронетехники в ВС Таиланда

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Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
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Недвижимость

11 млн руб. стоит пожизненная аренда квартиры в Новосибирске

Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).
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Президент Туркмении оказался жив

В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения.
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Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»

Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Здоровье

Названы главные причины смертности пенсионеров

Мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий

Министерство труда и социальной защиты согласилось допустить женщин к ряду запрещенных для них ранее профессий, в случае если работодатель гарантирует им безопасность труда.
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МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики

Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%.
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Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
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«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»

35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
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