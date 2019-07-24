Армия и оружие
Президент Болгарии запретил покупку американских истребителейСлово и Дело вчера в 12:43
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на приобретение американских истребителей F-16, которые обойдутся стране в 1,26 миллиарда долларов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.
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Единоборства
Костя Цзю обвинил тренера в смерти Дадашева
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Костя Цзю прокомментировал смерть российского боксера Максима Дадашева, передает Sport24.
Обновлено вчера в 12:50
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Жертвами пожара в детском палаточном лагере стали уже три ребенка
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Политика
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Совместное воздушное патрулирование России и Китая взволновало США
Накануне, 23 июля, Россия и Китай впервые совершили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Политика
Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 04:06
Политика
Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы
В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.
Обновлено в 03:59
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде
ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
Обновлено вчера в 19:20
Недвижимость
11 млн руб. стоит пожизненная аренда квартиры в Новосибирске
Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).
Обновлено в 01:50
Политика
Президент Туркмении оказался жив
В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения.
Обновлено в 03:23
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Здоровье
Названы главные причины смертности пенсионеров
Мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий
Министерство труда и социальной защиты согласилось допустить женщин к ряду запрещенных для них ранее профессий, в случае если работодатель гарантирует им безопасность труда.
Обновлено в 04:31
Экономика
МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики
Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Хоккей
«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»
35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
Обновлено в 02:04