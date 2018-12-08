Политика

Президент Болгарии раскритиковал внутриполитические амбиции Украины
NewInform
04:42

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский союз не должен быть заложником внутриполитических амбиций высшей руководящей верхушки Украины. Об этом свидетельствует высказывание главы государства в эфире Болгарского национального телевидения.
NewInform04:42
Румен Радев
Никто не заинтересован в милитаризации Черного моря, а такое, видимо, происходит.
— Румен Радев, болгарский военный деятельТелеканал 360° 04:00

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