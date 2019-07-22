Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей СШАМосковский Комсомолец 12:10

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио. Отмечается, что сумма контракта составила 1,26 млрд долларов.
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