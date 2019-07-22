Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей СШАМосковский Комсомолец 12:10
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио. Отмечается, что сумма контракта составила 1,26 млрд долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Теннис
Флинк уступила Севастовой на турнире в Юрмале
Обновлено в 14:51
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала нежное видео поцелуя с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак решила в день рождения своего возлюбленного режиссера Константина Богомолова поздравить его публично в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество
«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»
В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.
Обновлено в 17:01
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Технологии
«ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания
Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 14:11
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика
Одиночные пикеты ожидаются сегодня у здания Государственной думы
На акцию выйдут противники законопроекта о поправках в Градостроительный кодекс. Сами они называют его «законом об изъятии жилья».
Обновлено вчера в 18:03
Спорт
Таймазов — о лишении золота ОИ: МОК политизирует олимпийское движение
Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали ОИ-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:28
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Авто
Suzuki Jimny представлен в самой экстремальной версии
Сама компания не удержалась от того, чтобы выпустить экстремальный вариант Jimny Tough.
Обновлено в 06:30
Политика
Небензя оценил палестино-израильское урегулирование
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Обновлено в 16:13
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Политика
В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду
Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:01
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Ленобласти 12-летний подросток на квадроцикле врезался в иномарку
12-летний подросток на квадроцикле выехал на дорогу и врезался в легковой автомобиль.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 07:54
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09