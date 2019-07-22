Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16Известия 12:23
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
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Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
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В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
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В Пакистане два человека погибли в результате взрыва
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В Москву придет резкое похолодание
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Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей
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"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
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Боевые самолеты Китая и России никому не угрожали, заявили в Минобороны РФ
Первый совместный патруль российских и китайских боевых самолетов не был направлен против третьих стран.
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Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
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Сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии попал «на карандаш»
В уничтожении улик заподозрили сотрудника аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, пишет «Falter».
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Экс-замглавы ФСИН грозит 9 лет колонии
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Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра
Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
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Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
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Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Shazam назвал самые популярные песни в России
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Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере
Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
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В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
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Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
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Эксперт рассказала о пользе листьев салата с горьким привкусом
При выборе салата важно обращать внимание на листья, советует Зайцева.
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Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
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Власти Нью-Йорка ищут хулиганов, окативших полицейских водой из ведер
Во втором - полицейские идут в насквозь мокрой форме, в то время как хулиган окатывает их водой со спины.
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